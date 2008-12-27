Уряд може змінити кандидата на посаду голови ФДМУ

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що уряд може змінити кандидата на посаду голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції “Підсумки роботи за 2008 рік та завдання Верховної Ради України на 2009 рік”.

За словами спікера, для уряду важливо було звільнити Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ.

Він зазначив, що поки що уряд не наполягає на голосуванні за кандидатуру на посаду голови ФДМУ. Як відомо, уряд вніс кандидатуру народного депутата України Андрія ПОРТНОВА на цю посаду.

«Очевидно, що відбуваються консультації або щодо підтримки кандидатури А.ПОРТНОВА, або щодо іншої кандидатури», - зауважив голова ВР.

Він повідомив, що не проводив консультації з даного питання з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня ВР ухвалила рішення про звільнення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду держмайна, який вона очолювала з квітня 2005 року.

Сама В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, що рішення ВР про її звільнення суперечить законодавству, зокрема, Конституції України, Трудовому кодексу та закону про Кабінет міністрів України.

26 грудня народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО заявив, що фракція БЮТ вимагатиме поставити на голосування питання щодо призначення нового голови Фонду держмайна у перший пленарний тиждень нового року.

Він наголосив, що на сьогодні фракція БЮТ визначилась з кандидатурою на цю посаду і є відповідне подання прем’єр-міністра щодо призначення головою ФДМУ Андрій ПОРТНОВА. «Жодної іншої кандидатури БЮТ не має», - сказав В.ПИСАРЕНКО.