"Ненависники втрачають розум": Трамп знову заявив, що не знає Путіна та не має справ у Росії

Про це він написав у Twitter.

"Я не знаю Путіна, не маю справ у Росії, і ненависники втрачають розум, проте, коли Обама може укласти угоду з Іраном, з терористом №1, немає проблеми", - заявив Трамп.

Читайте такожТрамп достовірно не знає про те, що відбувається на Донбасі, але обіцяв розібратися

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Трамп заявив, що не знайомий з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, але спробує налагодити з ним "фантастичні відносини".

"Що стосується, знову ж таки, Путіна і Росії: я не кажу "добрий", "поганий" або "відмінний". Я не знаю джентельмена. Я сподіваюся, що ми матимемо фантастичні відносини. Це можливо, і також можливо, що ми їх не матимемо. Ми подивимося, як це вийде. Ми представлятимемо американський народ дуже і дуже рішуче, дуже переконливо", - заявив Трамп.