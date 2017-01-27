Трамп наполягає, що не знайомий з Путіним, але спробує налагодити "фантастичні відносини"

Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Терезою Мей у Білому Домі. Трансляція брифінгу відбувалася на телеканалі CBS News.

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"Що стосується, знову ж таки, Путіна і Росії: я не кажу "добрий", "поганий" або "відмінний". Я не знаю джентельмена. Я сподіваюся, що ми матимемо фантастичні відносини. Це можливо, і також можливо, що ми їх не матимемо. Ми подивимося, як це вийде. Ми представлятимемо американський народ дуже і дуже рішуче, дуже переконливо", - заявив Трамп.

"І якщо ми матимемо гарні відносини з Росією та іншими країнами, і якщо ми разом переслідуватимемо "Ісламську державу" в Іраку та Сирії, яка повинна бути зупинена - це зло, яке потрібно зупинити - я це розглядатиму як гарну справу, а не погану справу", - додав Трамп.