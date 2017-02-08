Посол України в ЄС оптимістично налаштований щодо ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

«Давайте не будемо фокусуватися на негативних сценаріях, адже наразі підстав для цього немає. Перше і найголовніше – завдяки спільним з нашими партнерами зусиллями нам вдалося уникнути подання урядом Нідерландів проекту акту про скасування ратифікації Угоди про асоціацію на початку листопада, коли всім здавалось, що ситуація вже безвихідна», - наголосив посол.

За словами Точицького, робота з порятунку Угоди не «припинялася ні в Києві, ні в Брюсселі, ні в Гаазі, хоча часто вона була й не публічною, чого вимагала делікатність ситуації». «Що стосується процедури і часових рамок, то, як вам відомо, днями до нижньої палати парламенту Нідерландів були внесені пропозиції з висновком Державної ради Нідерландів ухвалити раніше схвалений закон про ратифікацію Угоди. Зараз ми очікуємо на голосування, і є підстави вважати, що воно буде позитивним, адже уряд Рютте (прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте) у нижній палаті має більшість», - зазначив він.

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«Щодо голосування у Сенаті, то воно, очевидно, може відбутися вже після парламентських виборів, які заплановані на 15 березня. Сенат у цих виборах участі не бере. Аналізуючи вже заявлені позиції політичних лідерів, можна обережно говорити про шанси того, що голосування і там буде на нашу користь», - проаналізував стан речей український дипломат.

Точицький також зазначив, що після того, як Брюссель отримає від Нідерландів нотифікацію, сторона ЄС завершить процес ратифікації Угоди, який, зокрема, передбачає формальне її схвалення Європейським співтовариством з атомної енергії та ухвалення відповідного рішення Радою ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2016 року нідерландський уряд схвалив проект закону, необхідного для ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Прем'єр-міністр країни Марк Рютте висловлював переконання, що парламент схвалить досягнутий компроміс, але це може статися не раніше парламентських виборів 15 березня 2017 року.

На сьогодні Нідерланди є єдиною країною Євросоюзу, яка не ратифікувала документ. За підсумками референдуму, який пройшов у квітні 2016 року, понад 60% виборців висловилися проти договору з Україною.