Тимошенко відправить замість себе міністра

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО скасувала заплановану на сьогодні поїздку до Євпаторії, де 24 грудня стався вибух у житловому будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМУ, поїздку скасовано у зв`язку з важливими державними справами.

Разом із цим сьогодні до Євпаторії вилітає міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА, яка вручить ордери на нові квартири людям, які внаслідок вибуху втратили житло.