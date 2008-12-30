Тимошенко відправить замість себе міністра
14:19, 30 грудня 2008Політика
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Денісова вручить ордери
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО скасувала заплановану на сьогодні поїздку до Євпаторії, де 24 грудня стався вибух у житловому будинку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМУ, поїздку скасовано у зв`язку з важливими державними справами.
Разом із цим сьогодні до Євпаторії вилітає міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА, яка вручить ордери на нові квартири людям, які внаслідок вибуху втратили житло.
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