Тимошенко Новий рік зустріне в Москві?

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко перенесла поїздку до Євпаторії у зв`язку з телефонними переговорами з керівником "Газпрому" Олексієм Міллером.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

"Прем`єр дві з половиною години говорила по телефону з Міллером. Можливо, на Новий рік Юлія Володимирівна поїде в Москву", - сказав співрозмовник "Української правди".

Раніше повідомлялося про те, що у вівторок Тимошенко відвідає Євпаторію, де 24 грудня відбувся вибух у житловому будинку, який забрав життя щонайменше 27 осіб.

В анонсі прес-служби Кабміну говорилося, що прем`єр огляне новозведений будинок, квартири в якому планується виділити потерпілим унаслідок вибуху, зустрінеться з самими мешканцями зруйнованого будинку, а також проведе нараду з місцевою владою щодо вирішення проблемних питань постраждалих громадян.

Після обіду анонс цієї поїздки з сайту уряду зник.