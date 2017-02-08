Клімкін назвав провокацією акт вандалізму щодо Генконсульства Польщі у Львові

«Рішуче засуджую акт вандалізму щодо Генконсульства Польщі у Львові. Провокації ще нікому користі не принесли, навіть тим, хто їх вчиняє», - написав міністр у Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, у Львові сьогодні, 8 лютого, невідомі розмалювали цегляну огорожу і будівлю Генконсульства Польщі написами і червоними плямами.

МЗС України виступило із заявою, в якій засудило акт вандалізму щодо Генконсульства, та висловило припущення, що третя сторона хоче завдати шкоди відносинам України та Польщі.