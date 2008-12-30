Кабмін погодився на ідею Нафтогазу взяти в борг, щоб заплатити борги за газ

Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію НАК “Нафтогаз України”, узгоджену з Мінпаливенерго, щодо проведення розрахунків за імпортований у листопаді і грудні 2008 р. природний газ, зокрема за рахунок залучених коштів "Ощадбанку України" і Укрексімбанку в сумі майже 2 млрд. доларів США.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну (№1650-р від 29 грудня), опублікованому на Урядовому порталі.

Також Кабінет Міністрів України гарантує здійснення НАК “Нафтогаз України” заходів, пов`язаних з виконанням цього розпорядження.

Нагадаємо, російська сторона оцінює борг "Нафтогазу України" орієнтовно в 2 млрд. дол. і вимагає його погашення до кінця року, інакше загрожує зупинити постачання газу з 1 січня 2009 року і підвищити ціну на нього до 418 дол. за тис. куб. м з нинішніх 179,5 дол. за тис. куб. м.

На даний момент переговори "Газпрому" і "Нафтогазу України" тривають у Москві і, за даними обох сторін, все ще існує можливість їх результативного завершення до кінця поточного року.