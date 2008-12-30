Нафтогаз: "Гроші рухаються, ми тут сидимо..."

Переказ коштів в рахунок боргу України за поставлений Росією газ нині триває, повідомив РІА “Новости” прес-секретар "Нафтогазу України" Валентин Землянський.

"Гроші рухаються, гроші йдуть, ми тут сидимо з фінансистами", - сказав він.

Раніше Землянський повідомляв, що компанія в найближчі кілька годин перекаже "Газпромові" 1,5 мільярда доларів заборгованості за постачання газу в листопаді-грудні. Натомість прес-служба Президента України повідомляє , що країна повністю розрахувалася за імпортований російський газ в 2008 році, і проведено платежі не тільки за листопад, а й авансовий платіж за грудень 2008 року.