Нафтогаз: "Гроші рухаються, ми тут сидимо..."
21:52, 30 грудня 2008Політика
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Переказ коштів триває
Переказ коштів в рахунок боргу України за поставлений Росією газ нині триває, повідомив РІА “Новости” прес-секретар "Нафтогазу України" Валентин Землянський.
"Гроші рухаються, гроші йдуть, ми тут сидимо з фінансистами", - сказав він.
Раніше Землянський повідомляв, що компанія в найближчі кілька годин перекаже "Газпромові" 1,5 мільярда доларів заборгованості за постачання газу в листопаді-грудні. Натомість прес-служба Президента України повідомляє , що країна повністю розрахувалася за імпортований російський газ в 2008 році, і проведено платежі не тільки за листопад, а й авансовий платіж за грудень 2008 року.
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