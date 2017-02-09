Пєсков: поки незрозуміло, в яких сферах Росія і США можуть домовитися, крім боротьби з ІДІЛ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Поки що незрозуміло, до чого готуватися. Безумовно, кожна сторона має певне розуміння, визначений підхід до того, в яких галузях нам слід взаємодіяти перспективно. Є загальне розуміння того, що пріоритетним, безумовно, може і має бути галузь боротьби з тероризмом та «Ісламською державою», а вже всі решта модальності - вони будуть опрацьовуватися після того, як буде зрозумілий формат», - сказав Пєсков.

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При цьому він заявив, що конкретики щодо зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа поки що немає, підготовка вестиметься після того, як визначиться формат переговорів і терміни.

«Поки що мені нічого повідомити, поки що ніякої конкретики немає. Підготовка вестиметься після того, як ми визначимося з форматом і з термінами», - сказав Пєсков.

Водночас, Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи відповідає дійсності підготовка «великої угоди» між Білим домом і Кремлем, де нова адміністрація США може піти на поступки з українського питання, заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.