Вибори на окупованій території за присутності іноземних військ абсолютно неможливі - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Грецької Республіки Алексісом Ципрасом сьогодні в Києві.

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«Проведення виборів на окупованій території за присутності окупаційних іноземних військ є абсолютно неможливим», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше в інтерв’ю виданню РБК-Україна посол Німеччини в Україні підтвердив наявність німецько-французького варіанту «дорожньої карти» реалізації Мінських угод. Він не став вдаватися в його конкретику, але навіть загальні тези дають підставу вважати, що цей варіант не буде беззастережно сприйнятий в Україні.

Зокрема дипломат припустив, що вибори на окупованій частині Донбасу можуть відбутися за присутності там російської армії. Усе, за його словами, залежатиме від умов, за якими ці вибори будуть проводитися.

Пізніше Райхель пояснив, що говорив про створення необхідних умов для проведення виборів на Донбасі, коли припускав, що вибори на окупованій частині Донецької й Луганської областей можуть відбутися за присутності там російської армії.

7 лютого Райхеля запросили до МЗС України, де йому було наголошено на неприпустимості проведення виборів на окупованих територіях Донбасу за присутності російських окупаційних військ.

В МЗС Німеччини згодом заявили, що проведення будь-яких місцевих виборів на Донбасі можливе лише згідно з положеннями Мінських домовленостей та тільки після того, як обидві сторони погодять відповідні умови цих виборів.