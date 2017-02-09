Вибори на Донбасі можливі лише згідно з положеннями Мінських угод – МЗС ФРН

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шефер сьогодні під час прес-конференції в Берліні, коментуючи слова посла в Україні Ернста Райхеля, повідомляє Deutsche Welle.

"Такі місцеві вибори, відповідно до правил Мінських домовленостей, лише тоді пройдуть і можуть пройти не раніше, перш ніж обидві сторони погодяться на відповідну модальність (проведення виборів на непідконтрольних уряду територіях Донбасу)", - запевнив Шефер.

"Положення "Мінська" передбачають - і президент України підкреслено висловив свою прихильність цьому - що відновлення контролю над українсько-російським кордоном на територіях, підконтрольних сепаратистам, є завершенням процесу, який сторони конфлікту прописали в 13 пунктах у лютому 2014 року у Мінську", - додав він.

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Речник німецького зовнішньополітичного відомства також наголосив, що ніхто, включно з послом у Києві, "не має жодних сумнівів у тому, хто в підсумку несе відповідальність за початок цього конфлікту".

"Ніхто в уряді ФРН не має будь-яких сумнівів щодо того, що має місце логістична, фінансова та військова підтримка сепаратистів Донбасу з боку Росії", - сказав Шефер.

Водночас він додав: "Я не робитиму того, щоб на рівні уряду стверджувати, чи присутні регулярні російські війська на суверенній території України, підконтрольній сепаратистам".

Речник відомства підтвердив, що уряд ФРН, канцлер Ангела Меркель, міністр закордонних справ Зіґмар Ґабріель усі свої зусилля спрямовують на врегулювання конфлікту та просування імплементації Мінських домовленостей.

Він також назвав можливим проведення невдовзі наступної зустрічі в "нормандському форматі" задля досягнення політичного вирішення конфлікту на Донбасі. Повідомлення про можливість зустрічі з'явилося раніше цього дня. Проте він додав, що поки надто рано говорити про деталі.

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"Наші зусилля задля втілення Мінських домовленостей націлені на те, щоб відновити суверенітет України в рамках усієї її території", - додав Шефер.

Він також прокоментував інцидент, коли 8 лютого народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко на знак протесту проти заяви посла ФРН в Україні на території Посольства Німеччини написав червоною фарбою на фрагменті Берлінського муру німецькою мовою слово NEIN! ("Ні!").

"Ми дуже шкодуємо, що один народний депутат України сьогодні на території німецького посольства обмастив історичний фрагмент Берлінського муру. Ми непохитно переконані, що навіть якщо це була реакція на висловлювання німецького посла, це в будь-якому разі є неналежною поведінкою", - зазначив речник МЗС ФРН.

Він нагадав, що Німеччина стала першою країною, яка встановила дипломатичні відносини з Україною. Шефер наголосив, що фрагмент Берлінського муру має "символічне значення для України та для відновлення її незалежності", адже завершенню "холодної війни" Україна завдячує "шансом повернути собі історичну місію суверенної держави".

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю виданню РБК-Україна Райхель підтвердив наявність німецько-французького варіанту «дорожньої карти» реалізації Мінських угод. Він не став вдаватися в його конкретику, але навіть загальні тези дають підставу вважати, що цей варіант не буде беззастережно сприйнятий в Україні. Зокрема дипломат припустив, що вибори на окупованій частині Донбасу можуть відбутися за присутності там російської армії. Усе, за його словами, залежатиме від умов, за якими ці вибори будуть проводитися.

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Пізніше Райхель пояснив, що говорив про створення необхідних умов для проведення виборів на Донбасі, коли припускав, що вибори на окупованій частині Донецької й Луганської областей можуть відбутися за присутності там російської армії.

6 лютого дипломат, не стверджуючи, що ситуація ідентична, нагадав про останні парламентські вибори за комуністичного режиму в Німецькій Демократичній Республіці, які відбувалися за присутності Західної групи Збройних сил Радянського Союзу.

7 лютого Райхеля запросили до МЗС України, де йому було наголошено на неприпустимості проведення виборів на окупованих територіях Донбасу за присутності російських окупаційних військ.