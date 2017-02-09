Порошенко прокоментував вчинок нардепа Гончаренка біля посольства Німеччини

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Грецької Республіки Алексісом Ципрасом в Києві.

«Є абсолютно неприйнятною подібна поведінка народного депутата. Це є його приватною позицією, вона була засуджена, наскільки мені відомо, фракцією («БПП») і не відображає позицію політичної сили», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Гончаренко на уламку Берлінського муру біля Посольства Німеччини в Києві написав слово «NEIN» (ні). Як пояснив депутат, це символічна акція протесту, присвячена висловлюванням посла ФРН в Україні Ернста Райхеля.

Раніше Райхель заявив, що проведення виборів на Донбасі є можливим до виведення звідти окупаційних російських військових підрозділів.

Посольство Німеччини в Україні назвало пошкодження Гончаренком фрагменту Берлінського муру порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.