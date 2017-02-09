Порошенко прокоментував вчинок нардепа Гончаренка біля посольства Німеччини
Президент України Петро Порошенко засудив вчинок заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексія Гончаренка, який написав на уламку Берлінського муру слово «NEIN» (ні).
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Грецької Республіки Алексісом Ципрасом в Києві.
«Є абсолютно неприйнятною подібна поведінка народного депутата. Це є його приватною позицією, вона була засуджена, наскільки мені відомо, фракцією («БПП») і не відображає позицію політичної сили», - заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Гончаренко на уламку Берлінського муру біля Посольства Німеччини в Києві написав слово «NEIN» (ні). Як пояснив депутат, це символічна акція протесту, присвячена висловлюванням посла ФРН в Україні Ернста Райхеля.
Раніше Райхель заявив, що проведення виборів на Донбасі є можливим до виведення звідти окупаційних російських військових підрозділів.
Посольство Німеччини в Україні назвало пошкодження Гончаренком фрагменту Берлінського муру порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.