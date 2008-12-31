У Газпромі знають, де застрягли 1,5 від Нафтогазу

Компанія “RosUkrEnergo» одержала від «Нафтогазу України» 1,5 млрд. дол. заборгованості за постачання газу.

Про це повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ на прес-конференції в Москві, передають РІА «Новости».

Водночас він зазначив, що «Газпром» грошей поки що не одержав. "Сподіваємося, що RosUkrEnergo виконає свої зобов`язання, і гроші надійдуть на рахунок Газпрому", - заявив, у свою чергу, заступник голови правління «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ.

Коментуючи останні повідомлення про можливу конфіскацію газу Україною, С.КУПРІЯНОВ заявив, що «Газпром» виконуватиме свої зобов`язання з поставок газу до Європи.

О.МЕДВЕДЄВ також повідомив, що «Газпром» зробив Україні «надпільгову пропозицію» щодо ціни на газ на 2009 рік.

Він відмовився назвати конкретну ціну газу, зазначивши лише, що порівняно з раніше озвученою ціною в 418 доларів за тисячу кубометрів вона набагато нижча.

"Досі ціна українською стороною не прийнята", - додав О.МЕДВЕДЄВ. У 2008 році ціна газу для України становить 179,5 долара за тисячу кубометрів.

Разом з тим О.МЕДВЕДЄВ заявив, що українська сторона ставить під сумнів контракт на транзит газу з РФ до Західної Європи, який діє до 31 грудня 2010 року.