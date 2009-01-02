Нафтогаз скаржитиметься на Газпром в трибунал Стокгольма

«Нафтогаз» повідомив сьогодні Єврокомісії про те, що добиватиметься міжнародного арбітражу з питання про штраф в 450 мільйонів доларів за затримки платежів "Газпрому" за минулий рік. У разі подачі позову слухання пройдуть в комерційному трибуналі Стокгольма, повідомляє Російська служба новин.

Одночасно "Нафтогаз" надіслав на адресу "Газпрому" і Єврокомісії спеціального листа, в якому вимагає підвищити з цього року плату за транзит, - до 1,8 долл за 1 тис кубометрів на кожні 100 км.

У 2008 році "Газпром" і "Нафтогаз" погодили цю ціну на рівні 1,7 дол. Ця домовленість залишається в силі до кінця 2010 року.