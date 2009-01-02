Ющенко зупинив рішення Тимошенко про призначення в.о. голови ФДМУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів про призначення заступника голови Фонду державного майна України Дмитра ПАРФЕНЕНКА тимчасово виконуючим обов’язки голови ФДМУ.

Про це йдеться в Указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

Президент вважає, що відповідне розпорядження Кабміну № 1599-р від 27 грудня 2008 року видане всупереч Конституції України.

Глава держави нагадав, що відповідно до частини другої статті 6 Основного Закону держави, органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України.

Згідно з частиною другою статті 19 Конституції, органи державної влади зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до частини третьої статті 113 Конституції України, Кабінет міністрів у своїй діяльності керується, зокрема, Конституцією та законами України. За Основним Законом держави, голова Фонду державного майна України призначається Верховною Радою України за поданням прем`єр-міністра України (пункт 12 частини першої статті 85).

Президент зазначив, що питання тимчасового виконання обов`язків, зокрема, голови Фонду державного майна України до внесення змін до Конституції України Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-ІУ було врегульовано Законом України "Про тимчасове виконання обов`язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України". Однак після внесення змін до Конституції України питання тимчасового виконання обов`язків голови Фонду державного майна України на законодавчому рівні не врегульовано. Згідно з абзацом другим пункту 8 Тимчасового положення про Фонд державного майна України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992 року № 2558-ХІІ, у разі коли кандидат на посаду голови Фонду державного майна України не отримав, відповідно до Конституції України, згоди Верховної Ради України на призначення на посаду голови Фонду, повноваження голови Фонду державного майна України тимчасово виконує перший заступник голови Фонду державного майна України.

Також Президент нагадав, що раніше Конституційний Суд України наголосив на відсутності в чинному законодавстві України нормативно-правового акта, який визначив би належність Фонду державного майна України до будь-яких із гілок державної влади, зазначених у статті 6 Конституції України (Ухвала від 17 вересня 2008 року № 46-уп/2008). Це свідчить про неправомірність застосування до цього органу положень законодавства України, що стосуються центральних органів виконавчої влади, зокрема пункту 9 статті 116 Конституції України.

Таким чином, на переконання глави держави, ні Конституція України, ні закони України не відносять до повноважень Кабінету міністрів України вирішення питання щодо тимчасового покладення виконання обов`язків голови Фонду державного майна України. Тож Президент вважає, що видавши розпорядження від 27 грудня 2008 року № 1599-р "Про тимчасове покладення виконання обов`язків голови Фонду державного майна України на ПАРФЕНЕНКА Д.М.", Кабінет міністрів України вийшов за межі своїх повноважень та діяв у спосіб, що не передбачені Конституцією та законами України, чим порушив положення частини другої статті 6, частини другої статті 19 та частини третьої статті 113 Основного Закону держави, які зобов`язують Кабінет міністрів керуватися у своїй діяльності Конституцією та законами України, на підставі та у спосіб, що ними передбачені.

Також виходячи з цього В.ЮЩЕНКО звернувся з поданням до Конституційного Суду, у якому просить розглянути питання щодо конституційності розпорядження Кабінету міністрів України від 27 грудня 2008 року № 1599-р "Про тимчасове покладення виконання обов`язків голови Фонду державного майна України на ПАРФЕНЕНКА Д.М.".

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника глави Секретаріату Президента України - представника Президента України у Конституційному Суді України Марину СТАВНІЙЧУК.