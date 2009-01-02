Яценюк вважає, що $250 за газ - це ще економіка, а 418 - вже забаганки

Народний депутат від НУ-НС, екс-голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що максимальна ринкова ціна російського газу для України може становити 250 дол. за 1 тис. кубометрів.

Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

Політик зазначив, що перебіг переговорів між Україною та РФ з нового елементу зовнішньої політики – газу – має однакові тенденції протягом багатьох останніх років.

Як колишній міністр закордонних справ А.ЯЦЕНЮК нагадав, що “міжурядові протоколи до міждержавної газової угоди завжди підписувались дуже складно, оскільки вони мали короткотерміновий характер – лише 1 рік, а виконання міжурядової газової угоди до 2009 року включно взагалі було проігноровано з 2006 року, хоча така угода є чинною і сьогодні”.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, Великий договір між Україною та РФ визначає принципи недискримінації та розвитку економічних та енергетичних відносин, однак реальних юридичних важелів виконання таких принципів так і не було напрацьовано. А такими важелями, зазначив політик, можуть бути лише додаткові угоди до Великого договору, які б чітко інтерпретували відповідні положення, в тому числі і в газовому секторі, про що було домовлено на рівні Міністерств закордонних справ двох країн ще в 2-му півріччі 2007 року.

Депутат зазначив, що “газ є таким же енергетичним товаром, як нафта, вугілля, ядерне паливо. Єдина принципова різниця між газом та нафтою є те, що газ не є біржовим товаром і не може транспортуватись іншим шляхом, ніж через трубопровідний транспорт (винятком є модель LNG, зріджений природній газ, одначе така форма транспортування дуже дорога)”.

Він також зазначив, що ціна на газ безпосередньо “прив’язана” до цін на інші енергопродукти, адже всі вони взаємозамінні. “Ключовий індикатор - біржова ціна на нафту, яка у 2008 році впала із 148 дол. за бар. до 38, тобто майже в 4 рази. Тому ні про які 418 дол. не може йти мова. Це ж економіка, а не забаганки”, - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Він вважає, що рівень цін на газ і його транзит між Україною та РФ у 2008 році був прийнятний для обох сторін через відносно низьку ціну придбання газу Україною і аналогічно низьку ціну на транзит для РФ. “Дійсно, максимальна ринкова ціна - 250 дол.”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК. За його словами, це означає, що “ми повинні переходити на аналогічну максимальну ринкову ціну транзиту - в межах 2,8 дол. За інших обставин ціна чи то 418, чи то 250 дол. є дійсно пільговою, тільки не для України, а для "Газпрому".

При незмінній ставці транзиту і збільшенні ціни на газ для України наша країна буде постійно дотувати “Газпрому” транзит газу в Європу. Адже тільки на технологію прокачки газу необхідно близько 6 млрд. куб. метрів газу, який закуповуватиметься в РФ і загалом коштуватиме 1,5 млрд. дол. Якщо врахувати тільки собівартість прокачки, “Нафтогаз України” нестиме збитки щонайменше 500 млн. дол. щорічно, при цьому не маючи коштів на підтримку безпечності системи транспортування”.

На переконання А.ЯЦЕНЮКА, “новорічні “газові” перемовини будуть продовжуватись до того моменту, доки ми не підпишемо з нашими російськими партнерами довгострокову угоду між відповідними державними монополіями з чіткими підходами щодо ціноутворення на газ, його придбання, транспортування та оплати транзиту”. Він додав, що також треба остаточно “поставити крапку” в питанні середньоазійського газу, щоб “не було як завжди - хто, кого і з ким перехитрить”. За словами політика, якщо РФ відмовляється від середньоазійського ринку, це суттєво змінює систему відносин і цін як на газ, так і на транзит між “Газпромом” і “Нафтогазом України”.

Як повідомлялося, з 1 січня «Газпром» припинив поставки газу до України. Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту.

Українське керівництво вважає, що, керуючись домовленістю з Росією про трирічний перехід на європейську ринкову ціну, ціна газу в 2009 році в Україні повинна коливатися від 204 до приблизно 210 доларів.

Разом з тим глава “Газпрому” Олексій МЛЛЕР 1 січня заявив, що «в зв’язку з відмовою України від пропозиції про пільгові умови постачання газу в 2009 році за ціною 250 дол., «Газпром» здійснюватиме поставку газу в Україну із січня за ринковою європейською ціною - 418 доларів за тисячу кубометрів».

В 2008 році Україна платила 179,5 дол. за тисячу кубометрів газу.