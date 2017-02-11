"Харківські угоди" було денонсовано, військова база РФ у Криму незаконна - нардеп

"У 2014 році були скасовані "Харківські угоди", все було денонсовано", – цитує Пашинського 112.ua.

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Відповідаючи на питання, чи законно в Криму перебуває російська військова база, нардеп сказав: "Ні, незаконно".

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року в Харкові екс-президент України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму після 2017 року на 25 років (до 2042 року) з можливим продовженням ще на п'ять років. В обмін на це Україна мала одержати знижку при закупівлі російського газу на 100 доларів за тисячу кубометрів.