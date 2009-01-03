Газпром вирішив подати позов проти Нафтогазу України

ВАТ "Газпром" ухвалив подати до міжнародного арбітражного суду Стокгольма позов до НАК "Нафтогаз України" з вимогою зобов`язати українську компанію забезпечити безперешкодний транзит російського газу до Європи через територію України. Відповідну заяву голови правління російського газового холдингу Олексія Міллера поширила сьогодні управління інформації ВАТ "Газпром". Позов буде поданий відповідно до контракту від 21 червня 2002 р. про об`єми і умови транзиту російського природного газу через територію України європейським споживачам в 2003-2013 рр.

У рамках цього позову Газпром просить суд прийняти в максимально короткі терміни забезпечувальні заходи, заборонивши "Нафтогазові України" робити будь-які дії, спрямовані на скорочення транзиту російського газу до Європи, наголошується в заяві.

"Я доповів про підготовку позова президентові Росії Дмитру Медведєву, і він схвалив це рішення", - додав О.Міллер. "Всі необхідні документи будуть підготовлені і надіслані до Стокгольма найближчим часом", - цитує РосБізнесКонсалтинг.