Президент ЄП пояснив, за яких умов механізм призупинення безвізу буде прийнято без голосування

Таке оголошення у відповідності з процедурою він зробив у понеділок в Страсбурзі на відкритті пленарного засідання Європейського парламенту, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Я не буду просити проводити голосування на пленарному засіданні. Відповідний комітет передав текст, внесені зміни були схвалені", - констатував він.

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Разом з тим Таяні вказав на можливість винести цей документ на обговорення в разі, якщо за 24 години після цього оголошення за це висловиться необхідна кількість депутатів, які представляють політичні групи.

Разом з тим в профільному комітеті LIBE такий сценарій розвитку повністю виключили. "Цього не станеться", - наголосили в комітеті.

Після остаточного затвердження Європарламентом механізм ще має бути затверджений Радою ЄС, що очікується 27 лютого. Після цього можуть розпочатися міжінституційні переговори між Радою, Європарламентом та президентством щодо надання Україні безвізового режиму.