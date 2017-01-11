В ЄС очікують "безвізу" з Україною наприкінці весни – журналіст

В Євросоюзі очікують, що Україна отримає безвізовий режим до травня-червня 2017 року. Про це брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк написав у своєму Twitter.

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"У Брюсселі розраховують, що Грузія отримає безвізовий режим до квітня/травня, а Україна – до травня/червня", – написав журналіст.

expectations in Brussels is that #Georgia will get visa free by April/May & #Ukraine by May/June. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 11, 2017

Як повідомляв УНІАН, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може вступити в силу тільки разом з новим механізмом тимчасового припинення таких безвізових режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

15 грудня Європарламент ухвалив пропозиції щодо механізму тимчасового зупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами. Це рішення ще має бути затверджене Радою ЄС.

На сайті Європарламенту орієнтованої датою розгляду безвиза для України було зазначено 3 квітня 2017 року, потім цю дату прибрали.

У Європейському парламенті кореспонденту УНІАН пояснили, що питання надання Україні безвізового режиму буде винесений на голосування в Європарламенті відразу після завершення міжінституційних переговорів, а дата 3 квітня 2017 року не є обов'язковою.