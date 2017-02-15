"Проводити масові акції біля лінії фронту небезпечно" - Жебрівський про блокаду

Про це голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Хочу сказати ще одну річ із приводу блокування залізничної колії. Я думаю, що справжні учасники бойових дій мене зрозуміють. Якою б не була причина, але проводити масові акції за кілька кілометрів від лінії фронту, в тилу нашого війська, вкрай, м’яко кажучи, небезпечно", - написав він.

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Також Жебрівський зазначив, що "ці акції щораз більше набирають політичного забарвлення".

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2016 року ветерани АТО заявили про початок економічної блокади окупованих бойовиками територій Донецької та Луганської областей. Водночас у Держприкордонслужбі України заявили, що стосовно економічної блокади так званих "ЛНР/ДНР" до них ніхто не звертався.