Кремлю доведеться шукати спосіб, щоб вирішити кримське питання - російський історик

При цьому як РФ це зробить, зараз складно сказати, заявив в інтерв'ю Апострофу російський історик, фахівець з історії Росії XX століття Андрій Зубов.

"Світова спільнота не примириться з фактом анексії території, здійсненим абсолютно довільно. Тому я думаю що, для того щоб Росії повернутися у світову спільноту й стати рівним партнером для інших країн, а не країною-ізгоєм, їй доведеться якось вирішувати проблему Криму", - зазначив він.

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При цьому, продовжив Зубов, сподіватися, що всі забудуть окупацію Криму Росією, не варто. Принаймні в осяжному майбутньому ніхто не забуде, за життя Путіна не забудуть. Зараз же Росії доведеться довго страждати від міжнародної ізоляції і санкцій.

"Повернення Криму дійсно не цікавить (росіян - УНІАН.), тому що поки що російське суспільство не пов'язує погіршення свого життя з Кримом. А насправді, звичайно, цей зв'язок проглядається", - зазначив російський історик.

Але в той же час якщо півострів знову передадуть Україні, то дуже негативна реакція, безумовно, буде, вважає Зубов.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.