Маккейн: сенатори закріплять у законі санкції проти РФ, якщо Трамп не відмовиться від "нерозважливого курсу"
Сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн сподівається, що президент США Дональд Трамп покладе край спекуляціям щодо зняття санкцій проти Росії і відмовиться від такого нерозважливого курсу.
Про це сенатор повідомив на своїй сторінці в Facebook.
«Телефонна розмова президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним запланована на тлі широко поширених спекуляцій про те, що Білий дім розглядає питання про зняття санкцій проти Росії. Заради національної безпеки Америки і наших союзників, я сподіваюся, що президент Трамп покладе край цим спекуляціям і відмовитися від такого нерозважливого курсу», - заявив Маккейн.
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Сенатор запевнив, що у разі, якщо Трамп не відмовиться від цього курсу, то він разом з колегами працюватиме над тим, щоб закріпити санкції проти Росії в законі.
Він нагадав, що «лише за останні три роки під керівництвом Путіна Росія вторглася в Україну, анексувала Крим, погрожувала союзникам НАТО і здійснила військову інтервенцію в Сирію, залишаючи за собою слід смерті, руйнування і порушені обіцянки на своєму шляху».