"Документи на видобуток бурштину": у Волинській облраді пояснили, по що прийшли озброєні представники ГПУ

Озброєні представники ГПУ прийшли до Волинської облради, аби забрати документи, пов'язані із ліцензією комунального підприємства "Волиньприродресурс" на видобуток бурштину в області. Про це голова облради Ігор Палиця написав у Facebook.

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"Сьогодні в Волинську облраду з обшуками завітала Генпрокуратура! Згідно з рішенням славнозвісного Печерського суду слідчі прийшли забрати всю документацію, пов'язану з ліцензією "Волиньприродресурсу" на видобуток бурштину! Вперше, коли комунальне підприємство, яке належить громаді області, отримало цілком законно та офіційно спецдозвіл на видобуток бурштину, люди почали вірити, що не все так погано, що заробляти на Волинських надрах будуть не приватні кіпрські фірмочки чи нікому не відомі підприємці, а обласний, районні та сільські бюджети", – написав Палиця.

"Генпрокуратура, яка не спромоглася посадити чиновників, які розкрадають Державний бюджет та кришують торгівлю та контрабанду з терористами, вирішила налякати людей, щоб вони навіть і не думали зазіхати на виведення чорного бізнесу в легальну площину! До кінця цього року Волинський бюджет має додатково отримати щонайменше гривень від видобутку бурштину, і обов'язково отримає, як би і хто нам не заважав", - стверджує голова облради.

Палиця висловив сподівання, що генпрокурор "не в курсі того, що відбувається", і розбереться в законності дій його підлеглих.

Як писав УНІАН, до Волинської облради у середу, 15 лютого, прийшли більше 10 осіб з автоматами та у бронежилетах. Місцева інформагенція повідомила, що озброєні люди прийшли взяти оригінали сесійних рішень, що стосуються КП "Волиньприродресурс". Хоча ці рішення не мають конфіденційного характеру і знаходяться у відкритому доступі на сайті облради.

Комунальне підприємство "Волиньприродресурс" отримало ліцензії на розробку родовищ бурштину, торфу та міді на початку лютого.