Медведєв сподівається, що до переговорів українська ГТС не промерзне
"Україна пішла на безпрецедентний крок"
Газпром не виключає, що через зупинку транзиту газу через Україну газотранспортна система одержить серйозні пошкодження, заявив сьогодні в ефірі телеканалу "Вести" заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр Медведєв.
За його словами, через простій труби в разі холодів можуть утворитися гідратні пробки на системі, внаслідок чого може знадобиться реконструкція газопроводів, аж до врізок у трубу. "За умов холодної погоди, якщо газ не йде через систему, а таке може статися з Україною тільки-но вона припинить споживати газ з труби, система може зупинитися, і це загрожує утворенням гідратних пробок, що потребуватиме дуже серйозних операцій, включаючи нові врізки в трубу", - цитує РосБізнесКонсалтинг.
Він додав, що "не вкладається в голові, як українська сторона могла піти на такий безпрецедентний крок в історії". "Ніякого раціонального пояснення цьому не немає, вони (Україна) як і раніше відсутні за столом переговорів, незважаючи на нашу готовність вести переговори вдень і вночі. Питання, по суті, вийшло з меж комерційної суперечки, і таку поведінку України неможливо пояснити", - підсумував О.Медведєв.