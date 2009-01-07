Медведєв сподівається, що до переговорів українська ГТС не промерзне

Газпром не виключає, що через зупинку транзиту газу через Україну газотранспортна система одержить серйозні пошкодження, заявив сьогодні в ефірі телеканалу "Вести" заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр Медведєв.

За його словами, через простій труби в разі холодів можуть утворитися гідратні пробки на системі, внаслідок чого може знадобиться реконструкція газопроводів, аж до врізок у трубу. "За умов холодної погоди, якщо газ не йде через систему, а таке може статися з Україною тільки-но вона припинить споживати газ з труби, система може зупинитися, і це загрожує утворенням гідратних пробок, що потребуватиме дуже серйозних операцій, включаючи нові врізки в трубу", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Він додав, що "не вкладається в голові, як українська сторона могла піти на такий безпрецедентний крок в історії". "Ніякого раціонального пояснення цьому не немає, вони (Україна) як і раніше відсутні за столом переговорів, незважаючи на нашу готовність вести переговори вдень і вночі. Питання, по суті, вийшло з меж комерційної суперечки, і таку поведінку України неможливо пояснити", - підсумував О.Медведєв.