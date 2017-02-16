Скандал довкола екс-радника Трампа з нацбезпеки: комітет сенату США запросив роздруківку його розмов з послом РФ

"Ми просимо копії стенограм перехоплених дзвінків пана Флінна і звіт ФБР про перехоплені дзвінки, на який посилаються ЗМІ", — йдеться у спільній заяві голови комітету Чака Грасслі і його заступника Дайани Файнштайн, передає РІА Новости.

Сенатори також попросили надати "будь-які документи, що містять секретну інформацію до відділу безпеки сенату й надати всі нетаємні документи безпосередньо до комітету".

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Нагадаємо, Майкл Флінн пішов у відставку пізно ввечері 13 лютого після того, як він визнав, що ввів в оману чиновників з команди президента Трампа щодо утримання своїх контактів з послом Росії у США.

Флінн спочатку сказав віце-президенту Майку Пенсу, що в грудні 2016 року під час неодноразових розмов з послом Росії Сергієм Кисляком не обговорював санкції у той час, коли колишній президент США Барак Обама готував нові санкції проти Росії через ймовірне втручання Москви у президентські вибори.

Ці заяви Флінна дозволили Пенсу в телевізійному інтерв'ю виступити на захист радника з національної безпеки. Але через деякий час Флінн у відповідь на опубліковані доповіді американських спецслужб визнав, що, можливо, обговорював санкції з Кисляком. Таке обговорення могло бути порушенням законів США, які забороняють вести зовнішньополітичні переговори приватним особам (а в грудні 2016 року Флінн ще не обіймав ніяких офіційних посад).