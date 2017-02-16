Питання енергетичної блокади Донбасу розгляне РНБО – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України заявив, виступаючи на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

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Сьогодні РНБО розгляне питання енергетичної блокади. - Президент — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) February 16, 2017

"Сьогодні РНБО розгляне питання енергетичної блокади", - цитує президента прес-секретар Святослав Цеголко.

Порошенко додав, що будуть прийняті рішення щодо диверсифікації джерел постачання енергетичного вугілля.

«Будемо приймати додаткові рішення з диверсифікації джерел постачання енергетичного вугілля, не забуваючи при цьому, що і те вугілля, яке видобувають на окупованих територіях, воно теж є наше – українське, і повинне займати свою частку в енергетичному балансі країни», - сказав президент.

Порошенко підкреслив, що оптимальні шляхи розблокування будуть обов’язково знайдені. «Ми захистимо права громадян України і по цей, і по той бік лінії зіткнення», - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за якими антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки було зупинено 10 лютого 2017 року. За даними компанії - оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго», існуючий запас антрациту (842 тис. тонн на 12 лютого) можна використовувати впродовж 40 днів.

В результаті цієї блокади під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей та інших споживачів, тому 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про введення надзвичайного стану на ринку електроенергії, який передбачає скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.