Геращенко про російський план "Шатун" в Україні: цілі не досягнуто

Про це в інтерв'ю 112 Україна заявив нардеп, радник глави МВС Антон Геращенко.

"Цілі операції "Шатун" - народне повстання проти української влади в листопаді – не досягнуто. Ця операція була зірвана як діями сміливих людей у соціальних мережах, які дали певну інформацію суспільству, так і спецслужбами України", - розповів він.

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Також Геращенко наголосив, що такі спроби "шатунів" будуть продовжуватися доти, поки українці й органи влади України не дадуть відсіч російській пропаганді.

Раніше в СБУ заявили, що Російська Федерація готує заходи щодо масштабної дестабілізації ситуації в Україні з 15 листопада. Їх умовно у відомстві назвали план "Шатун".