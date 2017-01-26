Геращенко про російський план "Шатун" в Україні: цілі не досягнуто
Наразі операція "Шатун" з дестабілізації ситуації в Україні все ще триває, але листопадову спробу було зупинено.
Про це в інтерв'ю 112 Україна заявив нардеп, радник глави МВС Антон Геращенко.
"Цілі операції "Шатун" - народне повстання проти української влади в листопаді – не досягнуто. Ця операція була зірвана як діями сміливих людей у соціальних мережах, які дали певну інформацію суспільству, так і спецслужбами України", - розповів він.
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Також Геращенко наголосив, що такі спроби "шатунів" будуть продовжуватися доти, поки українці й органи влади України не дадуть відсіч російській пропаганді.
Раніше в СБУ заявили, що Російська Федерація готує заходи щодо масштабної дестабілізації ситуації в Україні з 15 листопада. Їх умовно у відомстві назвали план "Шатун".