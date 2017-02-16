Держсекретар США Тіллерсон: Ми очікуємо від Москви виконання мінських домовленостей

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Тіллерсона після його зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у Бонні.

"В рамках наших зусиль з пошуку нового спільного підґрунтя, ми очікуємо, що Росія дотримуватиметься її зобов'язань за Мінськими угодами та працюватиме над зменшенням насильства в Україні", - наголосив Тіллерсон.

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Як повідомляв УНІАН, 14 лютого прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп очікує від Російської Федерації активної участі у деескалації ситуації на сході України та повернення окупованого Криму Україні.

«Президент Трамп дав дуже чітко зрозуміти, що він очікує від російського уряду зменшення насильства в Україні та повернення Криму», – повідомив Спайсер.