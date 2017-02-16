СБУ порушила кримінальну справу проти російського письменника Прилєпіна, призначеного "політруком" в "ДНР"

19:51, 16 лютого 2017
Політика
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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти громадянина РФ Євгена Прилєпіна, який став «політруком» в «ДНР».

УНІАН

Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

«СБУ відкрила кримінальне провадження проти «політрука» Прилєпіна», - йдеться у повідомленні.

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Як зауважили в СБУ, досудове розслідування ведеться за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) та ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що громадянин РФ Євген Прилєпін, відомий як російський письменник Захар Прилєпін, став заступником командира батальйону спецназу по роботі з особовим складом «ДНР».

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Теги: #Прилєпін