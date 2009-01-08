Кріль: економічна та політична криза мають одну історію хвороби
Лідер ЄЦ має пропозицію
Лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ наполягає на необхідності ухвалення закону про відкриті виборчі списки.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
За словами І.КРІЛЯ, «економічна та політична криза мають одну історію хвороби - неефективність та безвідповідальність державної влади. І для того, щоб вилікувати державний механізм, у 2009 році необхідно, перш за все, змінити виборче законодавство».
Як зазначив депутат, у 2008 році Верховна Рада фактично не працювала, і це призвело до того, що протягом року не приймались важливі законопроекти, і парламент виявився не готовий до викликів економічної кризи. “У 2009 році ми повинні змінити ситуацію і для цього прийняти закон про відкриті виборчі списки», - наголосив лідер “Єдиного Центру”.
На його переконання, це дозволить суттєво оновити склад депутатського корпусу, послабити партійну диктатуру і змусити депутатів бути відповідальними перед виборцями.
«Депутат, який відповідає за свої дії перед виборцем, а не партійним вождем, набагато ефективніше працює у ВР», - сказав І.КРІЛЬ.
За його словами, система відкритих виборчих списків вже понад сто років ефективно працює в США та Великій Британії. Цим шляхом пішли Польща, Чехія, Латвія, інші європейські держави. “Якщо подібні зміни відбудуться в Україні – наступний парламент буде значно кращий за попередній», - підсумував І.КРІЛЬ.