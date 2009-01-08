Кріль: економічна та політична криза мають одну історію хвороби

Лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ наполягає на необхідності ухвалення закону про відкриті виборчі списки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

За словами І.КРІЛЯ, «економічна та політична криза мають одну історію хвороби - неефективність та безвідповідальність державної влади. І для того, щоб вилікувати державний механізм, у 2009 році необхідно, перш за все, змінити виборче законодавство».

Як зазначив депутат, у 2008 році Верховна Рада фактично не працювала, і це призвело до того, що протягом року не приймались важливі законопроекти, і парламент виявився не готовий до викликів економічної кризи. “У 2009 році ми повинні змінити ситуацію і для цього прийняти закон про відкриті виборчі списки», - наголосив лідер “Єдиного Центру”.

На його переконання, це дозволить суттєво оновити склад депутатського корпусу, послабити партійну диктатуру і змусити депутатів бути відповідальними перед виборцями.

«Депутат, який відповідає за свої дії перед виборцем, а не партійним вождем, набагато ефективніше працює у ВР», - сказав І.КРІЛЬ.

За його словами, система відкритих виборчих списків вже понад сто років ефективно працює в США та Великій Британії. Цим шляхом пішли Польща, Чехія, Латвія, інші європейські держави. “Якщо подібні зміни відбудуться в Україні – наступний парламент буде значно кращий за попередній», - підсумував І.КРІЛЬ.