ОБСЄ чекає від Захарченка та Плотницького пропозицій щодо виконання "Мінська", ватажки "Л/ДНР" вже відгукнулися

Про це повідомляється у мікроблозі місії у Twitter.

У СММ ОБСЄ нагадали, що сьогодні друга річниця прийняття резолюції Ради безпеки ООН №2202 на підтримку Мінських угод.

«СММ ОБСЄ вітає, що пан Захарченко та пан Плотницький відгукнулися на відкрите запрошення СММ та висловили готовність зустрітися», - йдеться у повідомленні.

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У СММ наголосили, що «із нетерпінням чекають можливості обговорити з ними, як вони можуть підвищити ефективність виконання Мінських угод, схвалених РБ ООН».