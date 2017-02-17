ОБСЄ чекає від Захарченка та Плотницького пропозицій щодо виконання "Мінська", ватажки "Л/ДНР" вже відгукнулися

14:56, 17 лютого 2017
Політика
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Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ мають намір зустрітися з керівниками так званих «ДНР» і «ЛНР» Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким, щоб обговорити виконання Мінських угод.

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Про це повідомляється у мікроблозі місії у Twitter.

У СММ ОБСЄ нагадали, що сьогодні друга річниця прийняття резолюції Ради безпеки ООН №2202 на підтримку Мінських угод.

«СММ ОБСЄ вітає, що пан Захарченко та пан Плотницький відгукнулися на відкрите запрошення СММ та висловили готовність зустрітися», - йдеться у повідомленні.

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У СММ наголосили, що «із нетерпінням чекають можливості обговорити з ними, як вони можуть підвищити ефективність виконання Мінських угод, схвалених РБ ООН».

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Теги: #ОБСЄ