Будь-яка угода з Путіним щодо Донбасу за спиною України буде моментально анульована - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи під час дискусії на тему: «Майбутнє Заходу: занепад чи піднесення» в рамках 53-ї Міжнародної конференції з питань безпеки у Мюнхені.

«Я маю велику честь представляти на цій конференції 45 мільйонів європейців, якими є українці, і ми ніколи не погодимося, щоб хтось чи щось приймали рішення без нашої участі. Буд-які угоди за нашою спиною будуть моментально анульовані мільйонами українців, які вже довели, що вони будуть боротися та воювати за свою незалежність», - наголосив глава держави.

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«Ми не готові здатися, ми не готові віддати свою країну. Дуже просто скажу – нічого не приймається про Україну без України. Будь-яка угода з Путіним за спиною України буде лише погіршувати ситуацію. Підтримка України – це єдина можливість зупинити агресію та повернути Росію до поваги до міжнародного права», - додав Порошенко.