Будь-яка угода з Путіним щодо Донбасу за спиною України буде моментально анульована - Порошенко
Президент України Петро Порошенко заявляє, що будь-яка угода з президентом РФ Володимиром Путіним щодо конфлікту на Донбасі за спиною України буде анульована та лише погіршить ситуацію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи під час дискусії на тему: «Майбутнє Заходу: занепад чи піднесення» в рамках 53-ї Міжнародної конференції з питань безпеки у Мюнхені.
«Я маю велику честь представляти на цій конференції 45 мільйонів європейців, якими є українці, і ми ніколи не погодимося, щоб хтось чи щось приймали рішення без нашої участі. Буд-які угоди за нашою спиною будуть моментально анульовані мільйонами українців, які вже довели, що вони будуть боротися та воювати за свою незалежність», - наголосив глава держави.
Читайте такожКлімкін розповів, що завтра обговорюватимуть у Мюнхені глави МЗС "нормандської четвірки"
«Ми не готові здатися, ми не готові віддати свою країну. Дуже просто скажу – нічого не приймається про Україну без України. Будь-яка угода з Путіним за спиною України буде лише погіршувати ситуацію. Підтримка України – це єдина можливість зупинити агресію та повернути Росію до поваги до міжнародного права», - додав Порошенко.