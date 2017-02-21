"Це просто мерзота": Чубаров прокоментував ідею нардепа Артеменка віддати Крим в оренду РФ (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі «БПП», про це він сказав у коментарі журналістам.

"Це просто мерзота…Така людина, яка пропонує…комусь, щоб землю кримських татар віддати на 100 років", - сказав він, додавши, що така людина не може сидіти у Верховній Раді.

Читайте такожАвтор ідеї про здачу Криму в оренду РФ не збирається складати депутатський мандат

"Ще до вчорашнього дня я не знав, хто такий Артеменко, поки в ЗМІ не з’явився його підлий і цинічний план. Якщо я його побачу, хочу прилюдно запропонувати, щоб усі свої статки комусь віддав на 100 років. А далі хай той, хто забрав, користується ними, а потім ми запитаємо у сусідів, чи треба йому повертати їх…", - зазначив Чубаров.

Рефат Чубаров: Артеменко пропонує мерзотний план і не має права бути депутатом! pic.twitter.com/PT1tRRGQN1 — БПП Солідарність (@bpp_solydarnist) 21 лютого 2017 р.

Глава Меджлісу також сказав, що поки не знає, чи є правові норми, аби Артеменка притягнути до кримінальної відповідальності, хоч і бачить в" його пропозиціях державну зраду".

За словами Чубарова, «фракція, яка його привела до Верховної Ради, має все зробити, аби він поклав свій мандат. Це неприпустимо, аби якась істота пропонувала віддати комусь на 100 років землі цілого народу».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Артеменко заявив, що не збирається складати мандат і залишатиметься позафракційним.

Вимога скласти мандат була висунута Артеменку за його пропозицію передати Крим в оренду Росії. 20 лютого видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з посади радника президента США з нацбезпеки, йому була передана пропозиція Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти РФ. Планом передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно з ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Фракція Радикальної партії 20 лютого ухвалила рішення про виключення Артеменка зі свого складу.