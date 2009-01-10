Тимошенко може знову зустрітися з Тополанеком
17:35, 10 січня 2009Політика
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Чеський прем`єр прибуває сьогодні
Сьогодні увечері в Києві може знову відбудтися зустріч прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністра головуючої в ЄС Чехії Мірека ТОПОЛАНЕКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.
Він зазначив, що сьогодні після переговорів у Москві М.ТОПОЛАНЕК планує прибути до Києва.
Як повідомляв УНІАН, вчора М.ТОПОЛАНЕК перебував в Україні, де провів переговори з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і Ю.ТИМОШЕНКО щодо вирішення проблеми відновлення постачання російського газу до європейських держав.
Сьогодні М.ТОПОЛАНЕК у Москві проводив переговори з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.
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