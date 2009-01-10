Тимошенко може знову зустрітися з Тополанеком

Сьогодні увечері в Києві може знову відбудтися зустріч прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністра головуючої в ЄС Чехії Мірека ТОПОЛАНЕКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що сьогодні після переговорів у Москві М.ТОПОЛАНЕК планує прибути до Києва.

Як повідомляв УНІАН, вчора М.ТОПОЛАНЕК перебував в Україні, де провів переговори з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і Ю.ТИМОШЕНКО щодо вирішення проблеми відновлення постачання російського газу до європейських держав.

Сьогодні М.ТОПОЛАНЕК у Москві проводив переговори з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.