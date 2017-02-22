Війська РФ у Придністров’ї в будь-який час можуть бути використані для атаки на Україну – Порошенко

13:09, 22 лютого 2017
Політика
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Російський військовий контингент у Придністров’ї в будь-який час може бути використаний для атаки на територію України.

Порошенко вважає, що російські військові у Придністров’ї можуть атакувати Україну / facebook.com/bchukraine

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент України Петро Порошенко під час оперативного збору у Генштабі керівного складу органів військового управління, командувачів видів Збройних сил України, командирів бойових частин та з’єднань.

«Російський військовий контингент на південному заході, у придністровському регіоні Молдови, не контрольованому Кишиневом, теж, на моє глибоке переконання, може в будь-який час бути використаний для атаки на нашу територію і загрожує нашим кордонам», - заявив він.ї

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«І хоча їх там, за нашими даними, і не так багато, вони в якості допоміжної сили до понад двадцяти з лишком тисяч вояків в анексованому Криму здатні створити нам додаткові проблеми», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, президент Молдови Ігор Додон виступив за виведення "іноземних" військ та референдум про статус Придністров'я.

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Теги: #Україна#Придністров'я#Молдова