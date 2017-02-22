"Десятки вилучених стволів, біт і гранат": Порошенко розповів про зірване "свято" провокаторів у річницю Майдану
Президент України Петро Порошенко заявляє, що під час третьої річниці Революції гідності правоохоронці вилучили у провокаторів десятки одиниць зброї, гранати та вибухові пакети.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час оперативного збору керівного складу органів військового управління, командувачів видами Збройних сил України, командирів бойових частин та з’єднань сьогодні в Генштабі ЗСУ.
Президент відзначив роботу правоохоронних органів під час заходів, приурочених до третіх роковин масових розстрілів учасників Революції гідності.
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«Вони (правоохоронні органи – УНІАН) цього разу блискуче спрацювали, їхній авторитет, фронтовий досвід, нове навчання дають можливість нам бути впевненими в забезпеченні миру та спокою. Як військові забезпечують мир та спокій українських громадян на фронті, так і нова українська поліція робить це в тилу. Забезпечують безпеку учасників масових заходів, захищаючи масові скупчення людей від імовірних терористичних актів та будь-яких провокацій із застосуванням зброї», - сказав президент.
«Було вилучено десятки стволів, гранати, десятки бейсбольних біт, кастетів, вибухових пакетів та інших речей, з якими ці провокатори збиралися «святкувати» третю річницю загибелі Героїв Небесної сотні», - повідомив Порошенко.