"Десятки вилучених стволів, біт і гранат": Порошенко розповів про зірване "свято" провокаторів у річницю Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час оперативного збору керівного складу органів військового управління, командувачів видами Збройних сил України, командирів бойових частин та з’єднань сьогодні в Генштабі ЗСУ.

Президент відзначив роботу правоохоронних органів під час заходів, приурочених до третіх роковин масових розстрілів учасників Революції гідності.

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«Вони (правоохоронні органи – УНІАН) цього разу блискуче спрацювали, їхній авторитет, фронтовий досвід, нове навчання дають можливість нам бути впевненими в забезпеченні миру та спокою. Як військові забезпечують мир та спокій українських громадян на фронті, так і нова українська поліція робить це в тилу. Забезпечують безпеку учасників масових заходів, захищаючи масові скупчення людей від імовірних терористичних актів та будь-яких провокацій із застосуванням зброї», - сказав президент.

«Було вилучено десятки стволів, гранати, десятки бейсбольних біт, кастетів, вибухових пакетів та інших речей, з якими ці провокатори збиралися «святкувати» третю річницю загибелі Героїв Небесної сотні», - повідомив Порошенко.