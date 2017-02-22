"Щоб вибухнуло в тилу": Порошенко заявив що Росія потроює зусилля з внутрішньої дестабілізації України

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час оперативного збору керівного складу органів військового управління, командувачів видів Збройних сил України, командирів бойових частин та з’єднань сьогодні в Генштабі ЗСУ.

«Ворог помітив позитивні зміни у Збройних силах України. Інакше б він не подвоював і не потроював зусиль із внутрішньої дестабілізації. Фронт не по зубах, то ламають голову, що б зробити такого, аби вибухнуло в тилу. І не просто думають, а діють. І не самі, а за допомогою п'ятої колони, і днями СБУ… викрила групу саме таких «колоністів», - заявив він.

За словами президента, різноманітні заходи із дестабілізації ситуації в Україні «колоністи» готували на пряме замовлення із Росії.

«Вони адміністрували сайти, вони збирали багатотисячні групи під назвою «Українська революція», «Третій Майдан», адмініструвалося це все із Санкт-Петербурга та Москви», - повідомив Порошенко.

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«Але це не єдина технологія, якою володіє Москва. Комусь вона напряму віддає накази, які виконуються за гроші чи навіть за ідею. Але хіба мало таких, кого вона використовує всліпу?! Кому й наказувати не треба, самі все зроблять - або в силу політичної короткозорості, або внаслідок вузькопартійного егоїзму. Це ті, хто не знає жодних меж у внутрішньополітичній боротьбі, хто не вважає за гріх ані прийняти пас у зовнішнього ворога, ані подати пас йому», - переконаний глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби не припиняють спроб дестабілізувати ситуацію і підвищити протестну активність в Україні.

Він також повідомив, що СБУ перехопила розмови і встановила осіб, які за завданням спецслужб РФ організовували проплачені антиукраїнські акції в ряді областей України.

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"СБУ спільно із Генеральною прокуратурою України задокументувала протиправну діяльність колишнього 1-го помічника екс-міністра освіти Табачника Кузьменка А.В та представника ГО "Український вибір" Золотарьова П.О", - сказав Грицак.

Він зазначив, що вказані громадяни у перемовинах між собою вирішували питання щодо організації антиукраїнських проплачених акцій в Житомирській облраді.

Того ж дня генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Росія оголосила наступ на українську державність і намагається створити перед громадянами враження про Україну як «фейкову державу», яка не може контролювати власне політичне життя.