Єльченко на засіданні РБ ООН заявив про жорстокі репресії в окупованому Криму

Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН щодо пріоритетів австрійського головування в ОБСЄ, повідомляється на сторінці Представництва України при ООН у Twitter.

«Закликаємо ОБСЄ приділити посилену увагу ситуації з правами людини в окупованому Криму, де «Росія проводить небувалі репресії», - сказав Єльченко.

Читайте такожДепутата Артеменка, який пропонував "здати Крим в оренду", чекають на допит

Він також наголосив, що Росія, замість того, щоб добросовісно виконувати Мінські угоди, чинить політичний тиск, шантаж і воєнні провокації.

«Триваюча агресія Росії проти України та її негативні наслідки залишаються одними з основних загроз європейській безпеці ", - констатував він.

Крім того, Єльченко зазначив, що "військова атака Росії на Авдіївку підтвердила стійке небажання Москви виконувати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями".

Водночас він підкреслив, що проведення місцевих виборів на Донбасі «як ключового елементу політичного врегулювання можливе лише після реалізації безпекового комплексу заходів».