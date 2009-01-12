ЄС не збирається втручатися в газові переговори Москви і Києва

Європейський Союз не має наміру брати участі в переговорах про постачання російського газу для України.

Про це в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ»повідомив посол Чехії в Україні Ярослав БАШТА.

Відповідаючи на запитання, чи буде Євросоюз брати участь у таких переговорах, він відповів: «Ні. Ми зможемо надати лише експертну допомогу Україні. Наприклад, розповісти про те, як працює схема постачань газу в Європі».

Посол Чехії відзначив, що ЄС жодним чином не може “вплинути на переговори двох комерційних структур” (“Нафтогазу України” і “Газпрому” – УНІАН). “Ми б не змогли цього зробити, навіть якби на місці "Нафтогазу" була компанія країни–члена ЄС. Я б порадив пригадати, про що говорив "Газпром": чому вони повинні постачати до України дешевше, ніж до Словаччини, Чехії, Німеччини? Вам слід збагнути, що у світі немає нічого безплатного. Так, Білорусія одержує газ по 130 доларів, але вона віддала 50% "Белтрансгазу”, – відзначив Я.БАШТА.

Він додав, що “очевидно, в ціні на газ для України буде врахований чинник вашої незалежності. Водночас, я не думаю, що буде виставлена нереально висока ціна. Росія не зацікавлена в колапсі газотранспортної системи України, тому що у неї поки що немає можливості продавати газ до Європи в обхід України”.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА повідомив, що триденні переговори з РАТ «Газпром» про постачання газу до України завершилися безрезультатно.

За словами О.ДУБИНИ, ціна на газ, запропонована російською стороною для України, становить 450 доларів за тисячу кубометрів. «Такої ціни майже немає у Європі», - відзначив керівник «Нафтогазу України».

Як заявив О.ДУБИНА, надалі переговори повинні проходити на вищому рівні.