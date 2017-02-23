Владу звинуватили в затягуванні розгляду законопроекту про окуповані території

Про це йдеться в заяві "Українського об’єднання патріотів – УКРОП", оприлюдненій на офіційному сайті партії.

"Влада вкотре продемонструвала байдужість до голосу тисяч людей, які два дні тому пікетували Верховну Раду з вимогою ухвалити відповідні документи. Ми вважаємо це нічим іншим, як затягуванням часу і намаганням "заговорити" проблему в очікуванні того, що тема "згасне", – йдеться в тексті заяви.

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Але такий розрахунок влади – неправильний і небезпечний, наголошують в УКРОПі. Адже українці переплачують за вугілля з окупованих територій через так звану цінову формулу «Роттердам+», спонсоруючи окремих олігархів та чиновників, які реалізують різноманітні торговельні схеми. «Щодня невдоволення українців гендлюванням вищих державних посадовців на крові героїв тільки зростає», – констатували в партії.

Представники «Українського об’єднання патріотів» закликали парламентські політичні сили забути про політичні та економічні інтереси та стати на захист інтересів людей. «Ми вимагаємо невідкладного опрацювання законопроекту про тимчасово окуповані території профільним комітетом та розгляду його в парламенті. Слід зрозуміти, що затягування часу не змусить учасників блокади залишити свої пости. Натомість редути можуть з’явитися біля Верховної Ради», – йдеться в тексті заяви.