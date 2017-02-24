Уряд Нідерландів має оприлюднити додаткову інформацію щодо збитого над Донбасом МН17

Рішення було прийняте на підставі позову трьох нідерландських медіа - NOS, RTL Nieuws та Volkskrant, - передає RTL Nieuws.

"У Міністерства безпеки та юстиції є шість тижнів, щоб виконати рішення судді. Якщо міністерство не захоче цього зробити, то воно повинно звернутися до вищої інстанції - Державної ради", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що через значний резонанс довкола катастрофи MH17 представники ЗМІ хочуть відновити хід подій наскільки це можливо.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, що знаходилися на борту, загинули.

Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. Літак впав в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.