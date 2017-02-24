Уряд Нідерландів має оприлюднити додаткову інформацію щодо збитого над Донбасом МН17
Нідерландський суд зобов'язав Міністерство безпеки та юстиції країни оприлюднити протоколи міністерських зустрічей після катастрофи "Боїнга" рейсу МН17.
Рішення було прийняте на підставі позову трьох нідерландських медіа - NOS, RTL Nieuws та Volkskrant, - передає RTL Nieuws.
"У Міністерства безпеки та юстиції є шість тижнів, щоб виконати рішення судді. Якщо міністерство не захоче цього зробити, то воно повинно звернутися до вищої інстанції - Державної ради", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що через значний резонанс довкола катастрофи MH17 представники ЗМІ хочуть відновити хід подій наскільки це можливо.
Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, що знаходилися на борту, загинули.
Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. Літак впав в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.