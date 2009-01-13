У Ющенка побачили, що газова війна все більше нагадує блокаду Ленінграда
Симоненко рятує Газпром від банкрутства?
Звинувачення лідера комуністів Петра СИМОНЕНКА на адресу Президента України означають новий етап «газової» атаки на українську незалежність, мета якої – порятунок «Газпрому» від банкрутства через здобуття контролю над українською газовою трубою.
Таке переконання висловив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
«Кожна доба «газової» війни, яка після провалу бліц-кригу в першій декаді січня все більше нагадує блокаду Ленінграда, загострює фінансові проблеми «Газпрому». Перехід з «братських» на ринкові відносини з Україною у газовій сфері, а отже, необхідність платити щороку на користь України додаткових 4 млрд. дол. означатиме банкрутство газового монополіста», – наголосив заступник глави Секретаріату.
«Для «Газпрому» порятунок один – отримання контролю над українською газотранспортною системою. З цією метою російські очільники спрямували усі ресурси на політичний фронт «газової» війни. Йдеться, передусім, про усунення з посади Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який блокує сценарій здачі національної енергетичної безпеки», – підкреслив А.КИСЛИНСЬКИЙ.
На його переконання, «виконання заспіву цього завдання доручено комуністам, які попри зростаючу останнім часом у стінах українського парламенту конкуренцію за прихильність Кремля, залишаються вірними провідниками російських інтересів в Україні, за що отримують стабільне і щедре фінансування з-за кордону».
«Більше того, КПУ на додаток до матеріальної частини добилася і дуже широкого, як на асоційованого члена парламентської більшості, представництва на чільних позиціях у міністерствах і державних комітетах уряду ТИМОШЕНКО. Пояснення просте – виключно завдяки голосам фракції КПУ прем‘єр-міністру України вдалося дещо замаскувати безпорадність Кабміну перед економічною кризою та кілька разів продемонструвати телеглядачам дієздатність недосформованої коаліції. Без перебільшення, комуністи є «паличкою-виручалочкою» лідера БЮТ, яка засліплена прагненням президентської влади, не розбірлива ані у виборі партнерів, ані у методах боротьби», – нагадав заступник глави Секретаріату.
«Сьогодні, коли інтереси і Кремля, і ТИМОШЕНКО співпадають у прагненні усунення з посади Президента України Віктора ЮЩЕНКА, перед комуністами відкриваються ще більш захоплюючі кадрові й фінансові перспективи. КПУ готова виступити зв‘язковим між різнополярними політичними силами та стати рушійною силою для завершення політичної реформи за сценарієм колонізації України», – наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ.