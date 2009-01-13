У Ющенка побачили, що газова війна все більше нагадує блокаду Ленінграда

Звинувачення лідера комуністів Петра СИМОНЕНКА на адресу Президента України означають новий етап «газової» атаки на українську незалежність, мета якої – порятунок «Газпрому» від банкрутства через здобуття контролю над українською газовою трубою.

Таке переконання висловив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Кожна доба «газової» війни, яка після провалу бліц-кригу в першій декаді січня все більше нагадує блокаду Ленінграда, загострює фінансові проблеми «Газпрому». Перехід з «братських» на ринкові відносини з Україною у газовій сфері, а отже, необхідність платити щороку на користь України додаткових 4 млрд. дол. означатиме банкрутство газового монополіста», – наголосив заступник глави Секретаріату.

«Для «Газпрому» порятунок один – отримання контролю над українською газотранспортною системою. З цією метою російські очільники спрямували усі ресурси на політичний фронт «газової» війни. Йдеться, передусім, про усунення з посади Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який блокує сценарій здачі національної енергетичної безпеки», – підкреслив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

На його переконання, «виконання заспіву цього завдання доручено комуністам, які попри зростаючу останнім часом у стінах українського парламенту конкуренцію за прихильність Кремля, залишаються вірними провідниками російських інтересів в Україні, за що отримують стабільне і щедре фінансування з-за кордону».

«Більше того, КПУ на додаток до матеріальної частини добилася і дуже широкого, як на асоційованого члена парламентської більшості, представництва на чільних позиціях у міністерствах і державних комітетах уряду ТИМОШЕНКО. Пояснення просте – виключно завдяки голосам фракції КПУ прем‘єр-міністру України вдалося дещо замаскувати безпорадність Кабміну перед економічною кризою та кілька разів продемонструвати телеглядачам дієздатність недосформованої коаліції. Без перебільшення, комуністи є «паличкою-виручалочкою» лідера БЮТ, яка засліплена прагненням президентської влади, не розбірлива ані у виборі партнерів, ані у методах боротьби», – нагадав заступник глави Секретаріату.

«Сьогодні, коли інтереси і Кремля, і ТИМОШЕНКО співпадають у прагненні усунення з посади Президента України Віктора ЮЩЕНКА, перед комуністами відкриваються ще більш захоплюючі кадрові й фінансові перспективи. КПУ готова виступити зв‘язковим між різнополярними політичними силами та стати рушійною силою для завершення політичної реформи за сценарієм колонізації України», – наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ.