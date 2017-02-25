Соратник Меркель пропонує протистояти Росії з позиції сили

Німеччина повинна збільшувати видатки на оборону до досягнення цільового показника НАТО у 2% від ВВП і для того, щоб мати можливість разом з союзниками по оборонному Альянсу протистояти Росії з позиції сили.

Про це заявив голова фракції християнських демократів у Бундестазі Фолькер Каудер в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, передає DW.

"На жаль, Росія за президента Путіна намагається кожного дня дестабілізувати Європу. Їй потрібно протистояти з позиції сили, однак щоб це не означало повернення до "холодної війни", - сказав Каудер.

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Він зазначив, що збільшення оборонних видатків Німеччиною не є реакцією на вимогу президента США Дональда Трампа, а випливає із зобов'язань, взятих на себе країною, як і всіма іншими партнерами по НАТО, в 2014 році. Каудер вказав, що вимоги до Бундесверу зростають і через тероризм, а збільшення витрат на оборону означатиме і можливість надати в розпорядження солдатів краще озброєння.

Як повідомляв УНІАН раніше, у відповідь на висловлювання глави Білого дому Дональда Трампа про намір розширити ядерний арсенал США Берлін закликав Вашингтон і Москву до прямих переговорів про роззброєння.