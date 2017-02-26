Україну підштовхують до легітимізації бойовиків, однак прямих переговорів не буде – Геращенко

"Україну всіма силами підштовхують до легітимізації бойовиків, до прямих переговорів з ОРДЛО, намагаючись тепер створити сценарії прямих переговорів, паралельні до Мінська процеси, без РФ і ОБСЄ… Звичайно, це серйозно ускладнює і без того непросту роботу української делегації в Мінську, причому всіх груп, не лише гуманітарної, але і безпекової, економічної, політичної . Але ніяких прямих переговорів і легітимізації бойовиків не буде. Які б брудні сценарії не розігрував Кремль в цій гібридній війни проти України", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

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Вона також додала, що позиція щодо жодних прямих переговорів з бойовиками – "це позиція президента, уряду і всіх здорових сил парламенту та проукраїнських політиків. Ця позиція що всіх нас об'єднує".