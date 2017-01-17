Росія розраховує на прихід до влади у ключових країнах ЄС більш лояльних адміністрацій - Геращенко

Про це заявила віце-спікер ВР, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірину Геращенко у своєму інтерв'ю «Українській правді».

«Москва постійно й дуже серйозно працює зі своїми лобістами у світі, щоб зняти санкції. Крім того, що їй треба дискредитувати Мінський та Нормандський формати, зараз вона очікує сприятливого для себе 2017 року, коли відбудуться вибори в ключових країнах – Німеччині, Франції, Нідерландах. Непроста ситуація в Італії», - зазначила Геращенко.

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Також вона висловила упевненість у тому, що російська сторона сподівається, що до «влади у ключових європейських країнах прийдуть більш лояльні адміністрації».

«Так само Москва, очевидно, очікує, як себе поведе нова американська адміністрація щодо конфліктів, до яких причетна Росія, починаючи від Сирії і закінчуючи Донбасом», - відзначила Геращенко.