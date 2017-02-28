Росіяни розбирають на запчастини українські військові кораблі, що залишилися в Криму – командувач ВМС

Їх використовують як донорів комплектуючих для кораблів російського Чорноморського флоту, заявив в ефірі 5 каналу головнокомандувач ВМС України Ігор Воронченко.

"Українські кораблі стоять окремо, їх виділили як техніку іноземної держави, але за нашими даними, вони існують як донори. Їх розкомплектовують. Ми маємо певні дані, щодо коефіцієнту готовності Чорноморського флоту, як бачите, у них постійно курсує "сирійський експрес". Великі десантні кораблі постійно йдуть на перехід моря. І той же наш "Костянтин Ольшанський", такий же проект як 775, він використовується як корабель-донор. Ті ж "Тернопіль", "Луцьк" використовуються для їхніх малих протичовнових кораблів, тих, які зараз несуть, як говорять, вахту в районі наших газових родовищ", – пояснив Воронченко.

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Він вважає, що в України є шанс повернути кораблі або хоча б фінансову компенсацію за них.

"Я впевнений, те що дипломатичними зусиллями, зусиллями міжнародної спільноти ми все таки доб'ємося якогось варіанту вирішення цієї проблеми. Або компенсацією у грошовому еквіваленті, або ж повернення кораблів, але в такому складі, у якому вони були", - розповів командувач ВМС України.