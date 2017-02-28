У Росії побачили "підводні камені" в словах командувача ВМС України про розбирання кораблів у Криму на запчастини

Зокрема, депутат Державної думи РФ Дмитро Бєлік заявив, що російський флот в цьому не потребує, повідомляє "РИА Новости".

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"Чорноморський флот отримує нові комплектуючі для кораблів і не потребує українських кораблях-донорів", - зазначив він.

На думку Бєліка, Україна заявами про розбирання кораблів в окупованому Криму завуальовано просить Захід надати списані корвети для поповнення свого флоту.

Нагадаємо, раніше командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко заявив, що кораблі ВМС України, які залишилися в Криму, використовуються росіянами як донори для кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Зокрема як донори використовуються українські кораблі "Костянтин Ольшанський", "Тернопіль" і "Луцьк".