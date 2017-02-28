Порошенко на початку березня їде до Харкова - ЗМІ
15:25, 28 лютого 2017Політика
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У Харкові очікують на візит президента України Петра Порошенка у п'ятницю, 3 березня.
ЗМІ повідомили, що Порошенко відвідає Харків / Фото УНІАН
До візиту Порошенка готуються у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, а також на Харківському тракторному заводі, передає Depo.Харків з посиланням на поінформовані джерела.
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На цей час у прес-службі Харківської ОДА офіційно не підтверджують візит Порошенка. Минулого тижня Харків відвідав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Нагадаємо, 27 лютого президент України Петро Порошенко перебував у Дніпрі з робочим візитом.
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